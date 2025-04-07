Онофрійчук порадувала Дерюгіну та українців новими медалями

Елемент виступу Таїсії Онофрійчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos/

Учасниця Олімпіади в Парижі Таїсія Онофрійчук продовжила здобувати медалі на Кубку Світу-2025 з художньої гімнастики. На рахунку вихованки Ірини Дерюгіної вже чотири нагороди.

До трьох золотих медалей Онофрійчук додала одне "срібло", повідомляє "Суспільне Спорт".

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У Болгарії завершився перший етап Кубка Світу-2025 з художньої гімнастики. Україна на турнірі представлена двома спортсменками. Це Таїсія Онофрійчук, яка брала участь в Олімпіаді-2024, й Поліна Каріка.

Таїсія Онофрійчук у Болгарії. Фото: instagram.com/muzychenko.photos/

Досягнення Онофрійчук

Першою золотою медаллю на етапах Кубка Світу для юної гімнастки стало "золото" в багатоборстві. Після цього 16-річна українка взяла участь у фіналі вправ зі стрічкою. Таїсія набрала 27.450 балів і випередила Ліліану Левінську з Польщі на 0.450 бала. На третій сходинці подіуму розташувалася Рін Кіз зі США з результатом 26.950 балів.

У фіналі вправ з булавами взяли участь дві українки. Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою з результатів у 28.900 балів. Поліна Каріка залишилася четвертою, вона набрала 6.850 балів.

Моменти виступу Таїсії Онофрійчук. Фото: instagram.com/taisia_onofriichuk/

Також на рахунку Таїсії Онофрійчук срібна медаль у вправах з обручем. Від чемпіонки Стиляни Ніколової з Болгарії українку відокремили лише 0.65 бали. Вправи з м'ячем стали єдиною дисципліною, в якій Таїсія не завоювала медалі. Українка посіла п'яте місце з результатом 26.400 балів.

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