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Онофрійчук виграла золоту медаль Кубка світу в Болгарії

5 квітня 2025 22:05
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Таїсія Онофрійчук виграла золото в багатоборстві на Кубку світу в Софії
Таїсія Онофрійчук. Фото: ugf.org.ua
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

В Софії, Болгарія, 5 березня пройшов перший день етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Почалися змагання з багатоборства.

Знову золоту медаль здобула 16-річна українка Таїсія Онофрійчук, повідомили в НОК України.

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В індивідуальних змаганнях Україну на етапі традиційно представили Онофрійчук та Поліна Каріка.

Українська гімнастка впевнено перемогла у багатоборстві, як й на попередніх двох етапах Гран-прі в Марбельї (Іспанії) та Тьє (Франції).

Онофрійчук вдалося випередити представницю Болгарії на 3,8 балів.

Для Онофрійчук це перша золота медаль у кар’єрі на етапах Кубка світу. При цьому це її четверте золото цього сезону в багатоборстві — попередні вона здобула на етапах Гран-прі.

Зазначимо, що 6 квітня пройдуть змагання окремо у вправах та в групових вправах.

В групових вправах Україну представлять: Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

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