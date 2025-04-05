Таїсія Онофрійчук виграла золото в багатоборстві на Кубку світу в Софії

Онофрійчук виграла золоту медаль Кубка світу в Болгарії
В Софії, Болгарія, 5 березня пройшов перший день етапу Кубка світу з художньої гімнастики. Почалися змагання з багатоборства.
Знову золоту медаль здобула 16-річна українка Таїсія Онофрійчук, повідомили в НОК України.
Золота медаль українки
В індивідуальних змаганнях Україну на етапі традиційно представили Онофрійчук та Поліна Каріка.
Українська гімнастка впевнено перемогла у багатоборстві, як й на попередніх двох етапах Гран-прі в Марбельї (Іспанії) та Тьє (Франції).
Онофрійчук вдалося випередити представницю Болгарії на 3,8 балів.
Для Онофрійчук це перша золота медаль у кар’єрі на етапах Кубка світу. При цьому це її четверте золото цього сезону в багатоборстві — попередні вона здобула на етапах Гран-прі.
Зазначимо, що 6 квітня пройдуть змагання окремо у вправах та в групових вправах.
В групових вправах Україну представлять: Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.
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