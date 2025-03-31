Українки тріумфували на Гран-прі Тьє: 9 медалей, п’ять золотих

Збірна України з художньої гімнастики. Фото: ugf.org.ua

В минулий уїк-енд у французькому Тьє пройшов етап Гран-прі з художньої гімнастики. Він відбувся через тиждень після етапу в іспанській Марбельї, де українки також виступили дуже успішно.

В Тьє команда "синьо-жовтих" дівчат виграла дев’ять медалей, із яких п’ять "найвищої проби", повідомив портал Новини.LIVE.

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Онофрійчук та Каріка з медалями Гран-прі. Фото: ugf.org.ua

Абсолютний тріумф Онофрійчук

Юна 16-річна Таїсія Онофрійчук стала абсолютною чемпіонкою турніру, оскільки виграла у всіх індивідуальних змаганнях.

В перший день турніру вона перемогла у багатоборстві (115,251 бала), а в другий їй не було рівних у вправах з обручем (30,150), з м'ячем (28,550), з булавами (28,650) і зі стрічкою (28,600).

Поліна Каріка виборола срібну медаль у вправах з обручем (27,900) та бронзу в багатоборстві (107,301) та вправах з булавами (27,800).

Збірна України (Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак та Лейла Юсіфзаде) посіла друге місце в групових вправах з п’ятьма стрічками — 21,000 бали. Першу позицію посіли угорки — 23,550.

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