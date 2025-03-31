Украинки торжествовали на Гран-при в Тье: 9 медалей, 5 золотых

Сборная Украины по художественной гимнастике. Фото: ugf.org.ua

В минувший уик-энд во французском Тье прошел этап Гран-при по художественной гимнастике. Он состоялся через неделю после этапа в испанской Марбелье, где украинки также выступили очень успешно.

В Тье команда "сине-желтых" девушек выиграла девять медалей, из которых пять "высшей пробы", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Онофрийчук и Карика с медалями Гран-при. Фото: ugf.org.ua

Абсолютный триумф Онофрийчук

Юная 16-летняя Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой турнира, поскольку выиграла во всех индивидуальных соревнованиях.

В первый день турнира она победила в многоборье (115,251 балла), а во второй ей не было равных в упражнениях с обручем (30,150), с мячом (28,550), с булавами (28,650) и с лентой (28,600).

Полина Карика завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем (27,900) и бронзу в многоборье (107,301) и упражнениях с булавами (27,800).

Сборная Украины (Полина Городничая, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак и Лейла Юсифзаде) заняла второе место в групповых упражнениях с пятью лентами — 21,000 балла. Первую позицию заняли венгерки — 23,550.

Напомним, известный журналист рассказал, что произойдет с киевским "Динамо", когда братья Суркисы продадут клуб.

Вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин может стать игроком другого клуба из топового чемпионата.

Португальский футболист Криштиану Роналду может вернуться в мадридский "Реал".

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, что не планирует создавать женскую команду.