Украина с триумфом юной ученицы Дерюгиной завершила турнир в Испании

Таисия Онофрийчук. Фото: ugf.org.ua

В Марбелье, Испания, прошел второй этап Гран-при по художественной гимнастике. На этом турнире показала сильное выступление сборная Украины.

Наиболее успешной на турнире стала 16-летняя Таисия Онофрийчук, сообщила Федерация гимнастики Украины.

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Сборную Украины представили на турнире Таисия Онофричук, Полина Карика и Анастасия Икан.

В первый день турнира Онофрийчук стала лучшей в многоборье, получив золотую медаль.

Очень урожайным был второй день турнира. В финалах отдельных видов "сине-желтые" выиграли еще шесть медалей.

Онофрийчук завоевала золотую награду в упражнениях с мячом (29.050) и булавами (30.400). При этом у нее серебряные награды с обручем (30.500) и лентой (28.100).

Карика заняла третье место с мячом (27.900), а Икан получила бронзу с булавами (28.600).

В целом сборная Украины завоевала семь наград: три золотые, две серебряные и две бронзовые.

Следующий этап Гран-при состоится 4-6 апреля в Софии (Болгария).

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