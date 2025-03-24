Україна з тріумфом юної учениці Дерюгіної завершила турнір в Іспанії

Таїсія Онофрійчук. Фото: ugf.org.ua

У Марбельї, Іспанія, пройшов другий етап Гран-прі з художньої гімнастики. На цьому турнірі показала сильний виступ збірна Україна.

Найбільш успішною на турнірі стала 16-річна Таїсія Онофрійчук, повідомила Федерація гімнастики України.

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Як Україна виступила на престижному турнірі в Іспанії

Збірну України представили на турнірі Таїсія Онофрічук, Поліна Каріка та Анастасія Ікан.

У перший день турніру Онофрійчук стала найкращою в багатоборстві, здобувши золоту медаль.

Дуже врожайним був другий день турніру. У фіналах окремих видів "синьо-жовті" виграли ще шість медалей.

Онофрійчук виборола золоту нагороду у вправах з м’ячем (29.050) і булавами (30.400). При цьому у неї срібні нагороди з обручем (30.500) та стрічкою (28.100).

Каріка посіла третє місце з м’ячем (27.900), а Ікан здобула бронзу з булавами (28.600).

Загалом збірна України здобула сім нагород: три золоті, дві срібні та дві бронзові.

Наступний етап Гран-прі відбудеться 4–6 квітня в Софії (Болгарія).

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