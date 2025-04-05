Таисия Онофрийчук выиграла золото в многоборье на Кубке мира в Софии

Таисия Онофрийчук. Фото: ugf.org.ua

В Софии, Болгария, 5 марта, прошел первый день этапа Кубка мира по художественной гимнастике. Начались соревнования с многоборья.

Снова золотую медаль завоевала 16-летняя украинка Таисия Онофрийчук, сообщили в НОК Украины.

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В индивидуальных соревнованиях Украину на этапе традиционно представили Онофрийчук и Полина Карика.

Украинская гимнастка уверенно победила в многоборье, как и на предыдущих двух этапах Гран-при в Марбелье (Испании) и Тье (Франции).

Онофрийчук удалось опередить представительницу Болгарии на 3,8 баллов.

Для Онофрийчук это первая золотая медаль в карьере на этапах Кубка мира. При этом, это ее четвертое золото этого сезона в многоборье — предыдущие она добыла на этапах Гран-при.

Отметим, что 6 апреля пройдут соревнования отдельно в упражнениях и в групповых упражнениях.

В групповых упражнениях Украину представят: Полина Городнича, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак.

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