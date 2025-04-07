Тренер Шахтера стал звездой пародии на лидера киевского Динамо

Андрей Ярмоленко разогревается перед выходом на поле. Фото: УНИАН

Бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов стал главной звездой пародии на инцидент, который произошел с полузащитником "Динамо" Андреем Ярмоленко. Тренер "Шахтера" продемонстрировал, как надо общаться с болельщиками.

Забавный видеоролик появился на официальной странице "Шахтера" в Instagram.

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Полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко вступил в перепалку с одним из болельщиков во время кубкового матча с "Рухом". Опытному футболисту не понравилось, что зритель обратился к нему неформально и назвал "Ярмола". Хавбек сборной Украины указал, что гораздо старше болельщика и потребовал уважения.

В "Шахтере" спародировали Ярмоленко

Действующие чемпионы Украины оперативно отреагировали на ситуацию и выпустили видео, с котором шутливо обыграли ситуацию с игроком "Динамо". Главным героем ролика стал бывший голкипер команды Андрей Пятов.

Андрей Пятов во время прощального матча. Фото: instagram.com/piat30/

По сюжету к тренеру вратарей "Шахтера" обратился болельщик, который назвал экс-игрока по имени и отчеству. Пятов спросил, сколько лет зрителю, на что получил ответ "30". После этого футболист попросил называть его "Кучерявый".

Браун Идейе, Андрей Пятов и Андрей Ярмоленко. Фото: УНИАН

Видео быстро завирусилось в интернете, набрало много просмотров и лайков. Андрей Пятов давно известен не только своим вратарским мастерством, но и чувством юмора. У него хорошие отношения с Андреем Ярмоленко как на футбольном поле, так и вне его.

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