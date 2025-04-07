Тренер Шахтаря став зіркою пародії на лідера київського Динамо

Андрій Ярмоленко розігрівається перед виходом на поле. Фото: УНІАН

Колишній голкіпер збірної України Андрій Пятов став головною зіркою пародії на інцидент, що стався з півзахисником "Динамо" Андрієм Ярмоленком. Тренер "Шахтаря" продемонстрував, як треба спілкуватися з уболівальниками.

Кумедний відеоролик з'явився на офіційній сторінці "Шахтаря" в Instagram.

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Півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко вступив у перепалку з одним з уболівальників під час кубкового матчу з "Рухом". Досвідченому футболістові не сподобалося, що глядач звернувся до нього неформально й назвав "Ярмола". Хавбек збірної України вказав, що набагато старший за вболівальника та зажадав поваги.

У "Шахтарі" спародіювали Ярмоленка

Чинні чемпіони України оперативно відреагували на ситуацію й випустили відео, в якому жартівливо обіграли ситуацію з гравцем "Динамо". Головним героєм ролика став колишній голкіпер команди Андрій Пятов.

Андрій Пятов під час прощального матчу. Фото: instagram.com/piat30/

За сюжетом до тренера воротарів "Шахтаря" звернувся вболівальник, який назвав ексгравця на ім'я та по батькові. Пятов запитав, скільки років глядачеві, на що отримав відповідь "30". Після цього футболіст попросив називати його "Кучерявий".

Браун Ідейє, Андрій Пятов та Андрій Ярмоленко. Фото: УНІАН

Відео швидко завірусилося в інтернеті, набрало багато переглядів та лайків. Андрій Пятов давно відомий не тільки своєю воротарською майстерністю, а й почуттям гумору. У нього хороші стосунки з Андрієм Ярмоленком як на футбольному полі, так і поза ним.

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