Мілевський вийшов із себе через скандал з Ярмоленком

Андрій Ярмоленко та Артем Мілевський під час гри за "Динамо". Фото Олександра Синиці / УНІАН

Форвард київського "Динамо" Андрій Ярмоленко останнім часом "завірусився" у TikTok. Точніше його розмова з малолітнім фанатом, під час якої гравець вчив його, як до нього треба звертатись.

Колишній гравець киян Артем Мілевський під час прямого ефіру на TikTok прокоментував ситуацію із Ярмоленком, пише "Футбол 24".

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Його реакція була несподіваною. І досить різкою.

Що сказав Мілевський

"Хлопці, що ви тут влаштовуєте? Я ж видалив спеціально це відео про Андрія. Навіщо це тут показувати? Це ваш канал чи що? Хочете обговорювати – обговорюйте в іншому місці. Тут цих обговорень не буде", — підкреслив він.

Мілевський запитав, чи підписники хочуть дізнатися його думку щодо інциденту.

"Цікаво дізнатися, що я думаю щодо цього? Цікаві ви люди. Так я вам і розповів. У мене є своя думка, яку я залишу при собі. Нумо закривати цю тему, не провокуйте мене, бо я все одно не відповім", – резюмував він.

Нагадаємо, ключовий гравець "Манчестер Сіті" залишить клуб наприкінці цього сезону.

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