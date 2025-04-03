Скандал із Ярмоленком: як фанати реагують на заборону "Ярмоли"

Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Фанати в мережі не можуть заспокоїтись після скандалу, який трапився з лідером "Динамо" Андрієм Ярмоленком. Ветеран клубу розкритикував юних уболівальників за те, що називали його Ярмолою, оскільки різниця у віці у 21 рік дуже велика для фамільярності.

Після матчу чвертьфіналу Кубка України з Рухом (1:0) фанати не підбирали слів щодо цієї ситуації, передає портал Новини.LIVE.

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Скандал з Ярмоленко фанати сприйняли неоднозначною й активно обговорювали в соціальних мережах.

Деякі фани сприйняли це з гумором, відзначаючи, що прізвисько "Ярмола" давно стало частиною його іміджу й асоціюється з любов’ю та підтримкою. До того ж воно асоціюється з його прізвищем.

Були й ті, хто підтримав футболіста, наголошуючи, що повага до особистих кордонів важливіша за традиції вболівання.

Однак, найбільша частина аудиторії висловила здивування ситуацією, адже ситуація сталася під час спілкування з дітьми, і була обурена поведінкою футболіста.

Реакція фанатів на скандал з Ярмоленком. Фото: скриншот

Реакція фанатів на скандал з Ярмоленком. Фото: скриншот

Реакція фанатів на скандал з Ярмоленком. Фото: скриншот

Реакція фанатів на скандал з Ярмоленком. Фото: скриншот

Реакція фанатів на скандал з Ярмоленком. Фото: скриншот

Реакція фанатів на скандал з Ярмоленком. Фото: скриншот

Реакція фанатів на скандал з Ярмоленком. Фото: скриншот

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