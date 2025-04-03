Скандал с Ярмоленко: как фанаты реагируют на запрет "Ярмолы"

Как теперь называть Ярмоленко — реакция болельщиков
Фанаты в сети не могут успокоиться после скандала, который случился с лидером "Динамо" Андреем Ярмоленко. Ветеран клуба раскритиковал юных болельщиков за то, что называли его Ярмолой, поскольку разница в возрасте в 21 год очень большая для фамильярности.
После матча четвертьфинала Кубка Украины с Рухом (1:0) фанаты не подбирали слов относительно этой ситуации, передает портал Новини.LIVE.
Как теперь называть Андрея Ярмоленко
Скандал с Ярмоленко фанаты восприняли неоднозначной и активно обсуждали в социальных сетях.
Некоторые фаны восприняли это с юмором, отмечая, что прозвище "Ярмола" давно стало частью его имиджа и ассоциируется с любовью и поддержкой. К тому же оно ассоциируется с его фамилией.
Были и те, кто поддержал футболиста, подчеркивая, что уважение к личным границам важнее традиций боления.
Однако, большая часть аудитории выразила удивление ситуацией, ведь она произошла во время общения с детьми, и была возмущена поведением футболиста.
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