Ці 7 продуктів не можна їсти на ніч, вони позбавляють сну список

Порушення сну. Фото: pexels.com

Учені зробили висновок про те, що нестача сну негативно впливає на функції людського мозку. Це не просто відчуття втоми, а серйозна проблема, яка може негативно позначитися на фізичному і психічному здоров'ї.

Портал Новини.LIVE склав список продуктів, які не дадуть змоги швидко заснути та відпочити за ніч.

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За нестачі сну організм втрачає можливість відновитися, що може призвести до хронічної втоми, зниження імунних функцій і підвищеного ризику різних захворювань. Люди, які страждають від нестачі сну, частіше піддаються інфекціям, оскільки їхній організм не здатний ефективно боротися з патогенами.

Наслідок нестачі сну. Фото: pexels.com

Психічне самопочуття також страждає від нестачі сну. Неправильний режим сну може призвести до труднощів із концентрацією, пам'яттю та процесами прийняття рішень. Дослідження показують, що ті, хто спить менше необхідного, частіше страждають на тривожність, депресію та інші психічні розлади. Це може призвести до зниження продуктивності на роботі або в навчанні, а також до проблем у спілкуванні з оточуючими.

Тривожний сон. Фото: pexels.com

Продукти, які не можна вживати перед сном

Правильне харчування відіграє важливу роль у якості сну. Деякі продукти можуть заважати вам заснути або призводити до неспокійного сну.

Алкоголь

Хоча такі напої можуть спочатку викликати відчуття розслаблення, він порушує структуру сну. Алкоголь може призвести до частих нічних пробуджень і знизити якість сну.

Напої з кофеїном шкодять сну. Фото: pexels.com

Кава і чай

Напої з кофеїном, такі як кава, чорний і зелений чай, можуть заважати заснути. Кофеїн чинить стимулювальний ефект, який може зберігатися в організмі до кількох годин, тому їх вживання ввечері не рекомендується.

Шоколад

Какао-боби містять кофеїн і теобромін, які можуть підвищити рівень енергії та заважати заснути. Крім того, шоколад часто містить цукор, що також може бути причиною безсоння.

Гостра їжа

Споживання гострої їжі може викликати печію або дискомфорт у шлунку, що ускладнить засинання. Обирайте легкі страви перед сном, щоб уникнути проблем із травленням.

Про солодощі вечорами краще забути. Фото: pexels.com

Солодощі та випічка

Продукти з високим вмістом цукру можуть підвищити рівень глюкози в крові, що призводить до енергійності та занепокоєння. Уникнення цукрових десертів перед сном допоможе вам краще відпочити.

Молочні продукти

Вони містять триптофан, що сприяє сну, деякі люди можуть відчувати дискомфорт від молочних продуктів, особливо якщо у них є непереносимість лактози. Вибирайте альтернативні джерела триптофану, якщо у вас є проблеми з молочними продуктами.

Червоне м'ясо

Важкі м'ясні страви можуть займати багато часу для перетравлення, що може викликати дискомфорт і заважати сну. Легкі білкові продукти, такі як риба або курка, краще підходять для вечірнього прийому їжі.

Також не рекомендується вживати цитрусові, банани, квасолю і сочевицю, овес, томати, картоплю і горох. Для того, щоб поліпшити якість сну, спробуйте випити чашку трав'яного чаю, наприклад із ромашки або м'яти. Ці рослини мають заспокійливі властивості та допоможуть вам розслабитися перед сном. Також корисно з'їсти невелику порцію легкого перекусу, наприклад жменю горіхів, які містять магній і триптофан — вони допоможуть вам розслабитися і підготуватися до сну без дискомфорту.

Поверніть собі здоровий сон. Фото: pexels.com

Окрім фізичних і психічних наслідків, недостатній сон може сприяти набору ваги. Гормони, відповідальні за регуляцію апетиту, можуть бути порушені, що призводить до збільшення споживання їжі й, як наслідок, до ожиріння. Важливо нормалізувати сон для підтримання здорового способу життя та загального благополуччя. Тому слід приділяти увагу якості та тривалості сну, щоб уникнути цих негативних наслідків.

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