Эти 7 продуктов нельзя есть на ночь, они лишают сна

Нарушения сна. Фото: pexels.com

Ученые сделали вывод о том, что недостаток сна негативно влияет на функции человеческого мозга. Это не просто чувство усталости, а серьезная проблема, которая может негативно отразиться на физическом и психическом здоровье.

Портал Новини.LIVE составил список продуктов, которые не позволят быстро заснуть и отдохнуть за ночь.

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При недостатке сна организм упускает возможность восстановиться, что может привести к хронической усталости, снижению иммунных функций и повышенному риску различных заболеваний. Люди, страдающие недостатком сна, чаще подвергаются инфекциям, поскольку их организм не способен эффективно бороться с патогенами.

Последствие недостатка сна. Фото: pexels.com

Психическое самочувствие также страдает нехваткой сна. Неправильный режим сна может привести к трудностям с концентрацией, памятью и процессами принятия решений. Исследования показывают, что те, кто спит меньше необходимого, чаще страдают тревожностью, депрессией и другими психическими расстройствами. Это может привести к снижению производительности на работе или в обучении, а также к проблемам в общении с окружающими.

Тревожный сон. Фото: pexels.com

Продукты, которые нельзя употреблять перед сном

Правильное питание играет важную роль в качестве сна. Некоторые продукты могут мешать вам уснуть или приводить к беспокойному сну.

Алкоголь

Хотя такие напитки могут поначалу вызывать чувство расслабления, он нарушает структуру сна. Алкоголь может привести к частым ночным пробуждениям и снизить качество сна.

Напитки с кофеином вредят сну. Фото: pexels.com

Кофе и чай

Напитки с кофеином, такие как кофе, черный и зеленый чай, могут мешать уснуть. Кофеин оказывает стимулирующий эффект, который может сохраняться в организме до нескольких часов, поэтому их употребление вечером не рекомендуется.

Шоколад

Какао бобы содержат кофеин и теобромин, которые могут повысить уровень энергии и мешать уснуть. Кроме того, шоколад часто содержит сахар, что также может являться причиной бессонницы.

Острая пища

Потребление острой пищи может вызвать изжогу или дискомфорт в желудке, что затруднит засыпание. Выбирайте легкие блюда перед сном, чтобы избежать проблем с пищеварением.

О сладостях по вечерам лучше забыть. Фото: pexels.com

Сладости и выпечка

Продукты с высоким содержанием сахара могут повысить уровень глюкозы в крови, что приводит к энергичности и беспокойству. Избегание сахарных десертов перед сном поможет вам лучше отдохнуть.

Молочные продукты

Они содержат триптофан, способствующий сну, некоторые люди могут испытывать дискомфорт от молочных продуктов, особенно если у них есть непереносимость лактозы. Выбирайте альтернативные источники триптофана, если у вас есть проблемы с молочными продуктами.

Красное мясо

Тяжелые мясные блюда могут занимать много времени для переваривания, что может вызвать дискомфорт и мешать сну. Легкие белковые продукты, такие как рыба или курица, лучше подходят для вечернего приема пищи.

Также не рекомендуется употреблять цитрусовые, бананы, фасоль и чечевицу, овес, томаты, картофель и горох. Для того чтобы улучшить качество сна, попробуйте выпить чашку травяного чая, например из ромашки или мяты. Эти растения обладают успокаивающими свойствами и помогут вам расслабиться перед сном. Также полезно съесть небольшую порцию легкого перекуса, например горсть орехов, содержащих магний и триптофан — они помогут вам расслабиться и подготовиться ко сну без дискомфорта.

Верните себе здоровый сон. Фото: pexels.com

Помимо физических и психических последствий, недостаточный сон может способствовать набору веса. Гормоны, ответственные за регуляцию аппетита, могут быть нарушены, что приводит к увеличению потребления пищи и, как следствие, к ожирению. Важно нормализовать сон для поддержания здорового образа жизни и всеобщего благополучия. Поэтому следует уделять внимание качеству и продолжительности сна во избежание этих негативных последствий.

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