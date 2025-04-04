Милевский вышел из себя из-за скандала с Ярмоленко

Андрей Ярмоленко и Артем Милевский во время игры за "Динамо". Фото Александра Синицы / УНИАН

Форвард киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в последнее время "завирусился" в TikTok. Точнее его разговор с малолетним фанатом, во время которого игрок учил его, как к нему надо обращаться.

Бывший игрок киевлян Артем Милевский во время прямого эфира на TikTok прокомментировал ситуацию с Ярмоленко, пишет "Футбол 24".

Читайте также:

Его реакция была неожиданной. И достаточно резкой.

Что сказал Милевский

"Ребята, что вы здесь устраиваете? Я же удалил специально это видео об Андрее. Зачем это здесь показывать? Это ваш канал что ли? Хотите обсуждать — обсуждайте в другом месте. Здесь этих обсуждений не будет", — подчеркнул он.

Милевский спросил, хотят ли подписчики узнать его мнение об инциденте.

"Интересно узнать, что я думаю по этому поводу? Интересные вы люди. Так я вам и рассказал. У меня есть свое мнение, которое я оставлю при себе. Давайте закрывать эту тему, не провоцируйте меня, потому что я все равно не отвечу", — резюмировал он.

Напомним, ключевой игрок "Манчестер Сити" покинет клуб в конце этого сезона.

Криштиану Роналду может сменить команду на очень короткий срок, уже известна причина.

Проблем со сном можно избежать, если не употреблять на ночь продукты из этого списка.

Стало известно, как можно быстро похудеть уже к ближайшему лету, есть действенные способы.