Динамо підпише зірку з досвідом гри у єврокубках

Таємнича пропозиція — Динамо купить гравця британського топклуба
Київське "Динамо" влітку може серйозно підсилитись. Розглядатимуться іноземні футболісти.
Про один з таких можливих трансферів повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".
Хто може перейти в київське "Динамо"
За інформацією джерела, "Динамо" запропонували одного з гравців шотландського "Селтіка", який перебуває на спаді.
Киянам запропонували Луїса Пальму з Гондурасу, який добре провів минулі два сезони, але провалився в цьому.
Про реакцію тренерського штабу та керівництва "Динамо" наразі невідомо.
Пальма у лютому перейшов в оренду у грецький "Олімпіакос".
Цього сезону футболіст провів за "Селтік" та "Олімпіакос" 21 матч, де забив один м’яч та віддав асист.
У Пальми контракт з "Селтіком" до літа 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його в 3,5 млн євро.
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