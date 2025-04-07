Динамо підпише зірку з досвідом гри у єврокубках

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" влітку може серйозно підсилитись. Розглядатимуться іноземні футболісти.

Про один з таких можливих трансферів повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника 2.0".

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За інформацією джерела, "Динамо" запропонували одного з гравців шотландського "Селтіка", який перебуває на спаді.

Киянам запропонували Луїса Пальму з Гондурасу, який добре провів минулі два сезони, але провалився в цьому.

Луїс Пальма. Фото: instagram.com/luispalma10_

Про реакцію тренерського штабу та керівництва "Динамо" наразі невідомо.

Пальма у лютому перейшов в оренду у грецький "Олімпіакос".

Цього сезону футболіст провів за "Селтік" та "Олімпіакос" 21 матч, де забив один м’яч та віддав асист.

У Пальми контракт з "Селтіком" до літа 2028 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює його в 3,5 млн євро.

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