Челсі відмовився від купівлі Луніна та хоче підписати зірку з Італії

Тренер "Челсі" Енцо Мареска (ліворуч) та півзахисник Коул Палмер. Фото: Reuters/Ian Walton

Голкіпер збірної України Андрій Лунін перестав бути трансферною метою лондонського "Челсі". Англійський клуб зосередить зусилля на запрошенні іншого воротаря.

"Челсі" доведеться витримати конкуренцію за претендента на роль нового голкіпера з іншим англійським клубом, повідомляє The Hard Tackle.

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Основним воротарем "Челсі" є Роберт Санчес, однак тренерський штаб "синіх" на чолі з Енцо Марескою незадоволений грою іспанця. Влітку колишній голкіпер "Брайтона" може піти з лондонського клубу, а на його місце буде куплена світова зірка.

Майк Меньян під час матчу. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Хто може стати воротарем "Челсі"

Англійці зацікавлені в запрошенні голкіпера збірної Франції та італійського "Мілана" Майка Меньяна. Його контракт із "россонері" діє до літа 2026 року, проте "Челсі" готовий заплатити за 29-річного гравця 40 млн євро відступних. Меньян може погодитися на такий трансфер, враховуючи амбіції лондонського клубу у світовому футболі.

"Челсі" доведеться витримати конкуренцію з боку "Астон Вілли". Головному тренеру бірмінгемської команди Унаї Емері давно подобається гра Майка Меньяна. Якщо воротар "вілланів" Еміліано Мартінес вирішить влітку переїхати до США або Саудівської Аравії, "Вілла" боротиметься за право підписати голкіпера "Мілана".

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