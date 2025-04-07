Манчестер Сіті замінить зірку гравцем збірної України

Футболісти збірної України перед грою. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Англійський "Манчестер Сіті" чекають великі зміни після завершення нинішнього сезону. "Містяни" будуть активним гравцем на літньому трансферному ринку.

"Манчестер Сіті" необхідно посилити одразу кілька позицій, повідомляє Sportanalytic.

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Влітку з англійського "Манчестер Сіті" підуть одразу кілька гравців, які протягом довгих років були лідерами команди. З "городянами" попрощаються хавбек Кевін Де Брюйне, голкіпер Едерсон та інші футболісти. Одного з них зможе замінити гравець збірної України.

Андрій Лунін у воротах "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Гвардіола звернув увагу на Луніна

Голкіпер мадридського "Реала" став кандидатом на перехід у "Манчестер Сіті". Тренерському штабу "містян" необхідний новий воротар із досвідом виступів у Лізі чемпіонів. Саме Андрій Лунін допоміг "Реалу" минулого сезону вийти у фінал цього турніру.

Англійський клуб збирається провести з іспанцями переговори з приводу трансферу Луніна. У нинішньому сезоні українець став резервним голкіпером "Реала", тренер команди Карло Анчелотті більше довіряє бельгійцю Тібо Куртуа.

У Мадриді готові розглянути пропозиції щодо Луніна, але "королівський клуб" хоче отримати за свого воротаря не менше 20 млн євро. Переговори можуть розпочатися найближчим часом.

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