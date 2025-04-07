Манчестер Сити заменит звезду игроком сборной Украины

Футболисты сборной Украины перед игрой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Английский "Манчестер Сити" ждут большие изменения после завершения нынешнего сезона. "Горожане" будут активным игроком на летнем трансферном рынке.

"Манчестер Сити" необходимо усилить сразу несколько позиций, сообщает Sportanalytic.

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Летом из английского "Манчестер Сити" уйдут сразу несколько игроков, которые на протяжение долгих лет были лидерами команды. С "горожанами" попрощаются хавбек Кевин Де Брюйне, голкипер Эдерсон и другие футболисты. Одного из них сможет заменить игрок сборной Украины.

Андрей Лунин в воротах "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Гвардиола обратил внимание на Лунина

Голкипер мадридского "Реала" стал кандидатом на переход в "Манчестер Сити". Тренерскому штабу "горожан" необходим новый вратарь с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Именно Андрей Лунин помог "Реалу" в прошлом сезоне выйти в финал этого турнира.

Английский клуб собирается провести с испанцами переговоры по поводу трансфера Лунина. В нынешнем сезоне украинец стал резервным голкипером "Реала", тренер команды Карло Анчелотти больше доверяет бельгийцу Тибо Куртуа.

В Мадриде готовы рассмотреть предложения по Лунину, но "королевский клуб" хочет получить за своего вратаря не менее 20 млн евро. Переговоры могут начаться в ближайшее время.

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