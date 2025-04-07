Манчестер Сити заменит звезду игроком сборной Украины

Манчестер Сити может подписать футболиста сборной Украины
Английский "Манчестер Сити" ждут большие изменения после завершения нынешнего сезона. "Горожане" будут активным игроком на летнем трансферном рынке.
"Манчестер Сити" необходимо усилить сразу несколько позиций, сообщает Sportanalytic.
Летом из английского "Манчестер Сити" уйдут сразу несколько игроков, которые на протяжение долгих лет были лидерами команды. С "горожанами" попрощаются хавбек Кевин Де Брюйне, голкипер Эдерсон и другие футболисты. Одного из них сможет заменить игрок сборной Украины.
Гвардиола обратил внимание на Лунина
Голкипер мадридского "Реала" стал кандидатом на переход в "Манчестер Сити". Тренерскому штабу "горожан" необходим новый вратарь с опытом выступлений в Лиге чемпионов. Именно Андрей Лунин помог "Реалу" в прошлом сезоне выйти в финал этого турнира.
Английский клуб собирается провести с испанцами переговоры по поводу трансфера Лунина. В нынешнем сезоне украинец стал резервным голкипером "Реала", тренер команды Карло Анчелотти больше доверяет бельгийцу Тибо Куртуа.
В Мадриде готовы рассмотреть предложения по Лунину, но "королевский клуб" хочет получить за своего вратаря не менее 20 млн евро. Переговоры могут начаться в ближайшее время.
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