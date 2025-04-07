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У Килиана Мбаппе появились предложения о трансфере из Реала

7 апреля 2025 17:58
Иван Крутогоров - Редактор
Мбаппе объяснил, в каком клубе хочет продолжить карьеру
Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Juan Medina
Иван Крутогоров - Редактор

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что им по-прежнему интересуются лучшие клубы мира. Форвард уже принял решение о том, где продолжит карьеру.

Мбаппе объяснил, почему он доволен своим выступлением за "Реал", сообщает Diario AS

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Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе признал, что ему было сложно адаптироваться в мадридской команде. В начале сезона он не мог подстроиться под игру "бланкос", редко забивал и регулярно был мишенью для критики. Но постепенно ситуация изменилась в лучшую сторону. У игрока все еще есть предложения от других клубов, но это его не интересует. 

Куда может уйти Мбаппе

В услугах французского футболиста заинтересованы английский "Манчестер Сити" и "Челси", туринский "Ювентус" и клубы из Саудовской Аравии, которые всегда готовы предложить звезде выгодный контракт. Однако Мбаппе не интересуют эти варианты. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в футболке "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Форвард заявил о том, что мечтает добиться успеха именно в "Реале". Для него это вызов, который Мбаппе принял еще прошлым летом. Француз, который недавно стал штатным исполнителем пенальти у "бланкос", хочет завоевать с командой трофеи. 

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл уже 46 матчей, в которых забил 32 гола и сделал 4 результативные передачи. 

Напомним, футболист сборной Украины может получить приглашение в "Манчестер Сити". 

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