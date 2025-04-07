Мбаппе пояснив, в якому клубі хоче продовжити кар'єру

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Juan Medina

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе зізнався, що ним, як й раніше, цікавляться найкращі клуби світу. Форвард уже прийняв рішення про те, де продовжить кар'єру.

Мбаппе пояснив, чому він задоволений своїм виступом за "Реал", повідомляє Diario AS.

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Нападник "Реала" Кіліан Мбаппе визнав, що йому було складно адаптуватися в мадридській команді. На початку сезону він не міг підлаштуватися під гру "бланкос", рідко забивав та регулярно був мішенню для критики. Але поступово ситуація змінилася на краще. У гравця все ще є пропозиції від інших клубів, але це його не цікавить.

Куди може піти Мбаппе

У послугах французького футболіста зацікавлені англійські "Манчестер Сіті" та "Челсі", туринський "Ювентус" і клуби з Саудівської Аравії, які завжди готові запропонувати зірці вигідний контракт. Однак Мбаппе не цікавлять ці варіанти.

Кіліан Мбаппе у футболці "Реала". Фото: Reuters/Juan Medina

Форвард заявив про те, що мріє досягти успіху саме в "Реалі". Для нього це виклик, який Мбаппе прийняв ще минулого літа. Француз, який нещодавно став штатним виконавцем пенальті у "бланкос", хоче завоювати з командою трофеї.

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв уже 46 матчів, у яких забив 32 голи та зробив 4 результативні передачі.

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