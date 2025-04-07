Мбаппе пояснив, в якому клубі хоче продовжити кар'єру

У Кіліана Мбаппе з'явилися пропозиції про трансфер із Реала
Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе зізнався, що ним, як й раніше, цікавляться найкращі клуби світу. Форвард уже прийняв рішення про те, де продовжить кар'єру.
Мбаппе пояснив, чому він задоволений своїм виступом за "Реал", повідомляє Diario AS.
Нападник "Реала" Кіліан Мбаппе визнав, що йому було складно адаптуватися в мадридській команді. На початку сезону він не міг підлаштуватися під гру "бланкос", рідко забивав та регулярно був мішенню для критики. Але поступово ситуація змінилася на краще. У гравця все ще є пропозиції від інших клубів, але це його не цікавить.
Куди може піти Мбаппе
У послугах французького футболіста зацікавлені англійські "Манчестер Сіті" та "Челсі", туринський "Ювентус" і клуби з Саудівської Аравії, які завжди готові запропонувати зірці вигідний контракт. Однак Мбаппе не цікавлять ці варіанти.
Форвард заявив про те, що мріє досягти успіху саме в "Реалі". Для нього це виклик, який Мбаппе прийняв ще минулого літа. Француз, який нещодавно став штатним виконавцем пенальті у "бланкос", хоче завоювати з командою трофеї.
У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв уже 46 матчів, у яких забив 32 голи та зробив 4 результативні передачі.
Нагадаємо, футболіст збірної України може отримати запрошення в "Манчестер Сіті".
Київське "Динамо" дізналося, де відбудеться матч із криворізьким "Кривбасом".
Тренер "Шахтаря" висміяв скандал із лідером "Динамо", вийшло кумедне відео.
Відомий футболіст із досвідом виступів у єврокубках підпише контракт із "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!