Франческо Тотти раскритиковали за поездку в Россию во время войны в Украине

Франческо Тотти. Фото: instagram.com/francescototti

Легендарный капитан "Ромы" и звезда сборной Италии конца 90-х и 2000-х годов Франческо Тотти прибыл в Россию. В государстве, которое стоит называть агрессором из-за войны в Украине, бывший футболист будет зарабатывать деньги.

Тотти в России станет специальным гостем на премии одной из букмекерских контор. Не стоит сомневаться, что ему хорошо заплатят, сообщил портал Новини.LIVE.

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Тотти пробил дно

Франческо несколько недель находился под критикой из-за решения поехать в Москву. Футболист на это отвечал, что он вне политики и поэтому, может посетить Россию, а затем Украину, если этого пожелает.

Отметим, что Тотти играл за "Рому" с 1992 по 2017 годы — это вся его карьера. Более верных игроков в истории футбола трудно найти. В "Роме" фанаты дали легендарному футболисту прозвище "Император Рима".

За "Рому" Тотти провел 785 матчей, где забил 307 голов и сделал 205 ассистов.

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