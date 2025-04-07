Франческо Тотті розкритикували за поїздку до Росії під час війни в Україні

Франческо Тотті. Фото: instagram.com/francescototti

Легендарний капітан "Роми" та зірка збірної Італії кінця 90-х та 2000-х років Франческо Тотті прибув до Росії. В державі, яку варто називати агресором через війну в Україні, колишній футболіст зароблятиме гроші.

Тотті в Росії стане спеціальним гостем на премії однієї з букмекерських контор. Не варто сумніватися, що йому добре заплатять, повідомив портал Новини.LIVE.

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Тотті пробив дно

Франческо кілька тижнів перебував під критикою через рішення поїхати у Москву. Футболіст на це відповідав, що він поза політикою і тому, може відвідати Росію, а потім Україну, якщо цього забажає.

Зазначимо, що Тотті грав за "Рому" з 1992 по 2017 роки — це вся його кар’єра. Більш вірних гравців в історії футболу важко знайти. У "Ромі" фанати дали легендарному футболісту прізвисько "Імператор Риму".

За "Рому" Тотті провів 785 матчів, де забив 307 голів та зробив 205 асистів.

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