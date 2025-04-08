Мудрик дізнався результати другої проби на допінг — що буде далі

Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: Reuters

Футболіст лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик може вже знати результат своєї другої проби на допінг. Вона могла теж виявитися позитивною.

Відома причина, через яку не повідомляють про результати проби офіційно, заявив журналіст Ігор Циганик.

Реклама

Читайте також:

У своїй авторській програмі Ігор Циганик зробив припущення про те, що Михайло Мудрик уже знає результати повторної проби на наявність у крові футболіста заборонених речовин. Найімовірніше, підтвердився результат першої допінг-проби. Згідно з версією журналіста, зараз адвокати українського футболіста намагаються оскаржити результати проби. Поки триває цей процес, його деталі залишаються таємницею.

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Хронологія скандалу

Наприкінці грудня стало відомо про те, що Михайло Мудрик склав позитивний тест на допінг. На той час футболіст "Челсі" намагався пробитися в основу команди, але грав переважно в кубкових матчах та Лізі Конференцій, де став справжньою зіркою.

Після звістки про допінг-пробу Мудрика відсторонили від матчів й тренувань "Челсі". Англійський клуб і Українська Асоціація футболу перекладають один на одного провину за ситуацію з Михайлом.

Вінгера можуть надовго дискваліфікувати, якщо адвокати не доб'ються пом'якшення покарання. Йдеться про термін до чотирьох років, під час яких Мудрик не гратиме у футбол.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе розповів про пропозиції щодо відходу з мадридського "Реала".

Легкоатлетка Ярослава Магучіх здивувала вболівальників новим образом.

Колишній капітан "Роми" Франческо Тотті приїхав до Москви попри заклики не робити цього.

Існують кілька простих способів швидко схуднути до настання літнього сезону.