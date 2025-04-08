Роналдиньо назвал лучшую команду и тренера в Европе

Роналдиньо в 2025 году. Фото: instagram.com/ronaldinho/

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо назвал европейскую команду, игрой которой он восхищается. По словам чемпиона мира-2002, главным творцом побед этого коллектива является тренер.

Роналдиньо восхищен успехами французского "ПСЖ", сообщает L'Equipe.

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Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо следит за выступлениями "ПСЖ", который в минувшие выходные досрочно стал чемпионом Франции. Бывший полузащитник высоко ценит атакующий потенциал команды. Обладатель "Золотого мяча", который он завоевал во время выступлений за "Барселону", считает именно "ПСЖ" главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Луис Энрике празднует с игроками победу в чемпионате Франции. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Причина успехов "ПСЖ"

Роналдиньо высоко ценит работу Луиса Энрике во французском клубе. Бразилец считает, что ему повезло поиграть с испанцем в составе "Барселоны". По мнению бывшего игрока, этот тренер отдает все силы ради прогресса команд, в которых работает.

Роналдиньо в составе "ПСЖ". Фото: instagram.com/ronaldinho/

Роналдиньо не сомневается, что Луис Энрике добьется больших успехов в "ПСЖ". Испанский тренер всегда ставит своим командам футбол, который нравится болельщикам. Так было и в "Барселоне", и в сборной Испании. Роналдиньо считает, что "ПСЖ" еще не до конца раскрыл свой потенциал под руководством Луиса Энрике.

До перехода в "Барселону", где Роналдиньо провел свои лучшие годы карьеры, бразилец выступал за "ПСЖ". В 2003 году каталонцы заплатили французскому клубу за игрока 32 млн евро.

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