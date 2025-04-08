Роналдіньо назвав найкращу команду та тренера в Європі

Роналдіньо у 2025 році. Фото: instagram.com/ronaldinho/

Колишній півзахисник збірної Бразилії Роналдіньо назвав європейську команду, грою якої він захоплюється. За словами чемпіона світу-2002, головним творцем перемог цього колективу є тренер.

Роналдіньо захоплений успіхами французького "ПСЖ", повідомляє L'Equipe.

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Знаменитий бразильський футболіст Роналдіньо стежить за виступами "ПСЖ", який минулих вихідних достроково став чемпіоном Франції. Колишній півзахисник високо цінує атакувальний потенціал команди. Володар "Золотого м'яча", який він завоював під час виступів за "Барселону", вважає саме "ПСЖ" головним претендентом на перемогу в Лізі чемпіонів.

Луїс Енріке святкує з гравцями перемогу в чемпіонаті Франції. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Причина успіхів "ПСЖ"

Роналдіньо високо цінує роботу Луїса Енріке у французькому клубі. Бразилець вважає, що йому пощастило пограти з іспанцем у складі "Барселони". На думку колишнього гравця, цей тренер віддає всі сили заради прогресу команд, у яких працює.

Роналдіньо у складі "ПСЖ". Фото: instagram.com/ronaldinho/

Роналдіньо не сумнівається, що Луїс Енріке доб'ється великих успіхів у "ПСЖ". Іспанський тренер завжди ставить своїм командам футбол, який подобається вболівальникам. Так було й в "Барселоні", й в збірній Іспанії. Роналдіньо вважає, що "ПСЖ" ще не до кінця розкрив свій потенціал під керівництвом Луїса Енріке.

До переходу в "Барселону", де Роналдіньо провів свої найкращі роки кар'єри, бразилець виступав за "ПСЖ". У 2003 році каталонці заплатили французькому клубу за гравця 32 млн євро.

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