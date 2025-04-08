У Челсі вирішили долю Мудрика ще до офіційного вироку

Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: instagram.com/m.10mudryk_/

Керівництво лондонського "Челсі" висловилося щодо українського вінгера Михайла Мудрика. Стосовно проваленої допінг-проби форварда ще не ухвалено рішення антидопінговими органами.

Попри все, в "Челсі" вирішили долю українця, повідомив портал The Sun.

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Михайло Мудрик під час тренування. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик почув вердикт

За інформацією джерела, Мудрик через тимчасове відсторонення більше не входить у плани клубу на наступний сезон. При цьому, у Михайла чинний контракт з "синіми" до 30 червня 2031 року.

Наразі "Челсі" почало шукати альтернатив 24-річному українцю. При цьому команда більше не вірить в орендованого у "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо. Викуповувати англійця у "МЮ" ніхто не буде.

Зазначимо, що у випадку, якщо Мудрик не доведе, що прийняв заборонений препарат випадково, то отримає чотири роки дискваліфікації. Якщо ж, адвокати Михайла доведуть, що футболіст не планував приймати препарат, то відсторонення зменшиться до двох років.

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