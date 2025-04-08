Ротань влітку замінить іноземця у відомому українському клубі

Тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Керівництво "Олександрії" досі не продовжило контракт із Русланом Ротанем. Влітку головний тренер команди може перейти в інший клуб.

У послугах молодого фахівця зацікавлені представники кількох країн, заявив журналіст Ігор Бурбас.

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Руслан Ротань продовжує утримувати скромну "Олександрію" на другому місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Це не стало причиною для продовження контракту з 43-річним фахівцем, якого вже активно сватають в інші клуби.

Руслан Ротань під час матчу з "Шахтарем". Фото: УНІАН

Куди може піти Ротань

Відомий журналіст Ігор Бурбас нагадаємо, що колишнім тренером молодіжної збірної України цікавляться "Полісся", "Динамо" й клуби з Саудівської Аравії. Нещодавно стало відомо про появу нового претендента на Руслана Ротаня.

Одразу кілька незалежних джерел підтвердили, що в послугах наставника "Олександрії" зацікавлений "Металіст 1925". У разі повернення до Прем'єр-ліги харківський клуб планує звільнити нідерландського фахівця Патріка Ван Леувена. Керівництво клубу не влаштовує футбол команди під керівництвом цього наставника.

Саме Руслан Ротань і може замінити в "Металісті 1925" Патріка Ван Леувена. Однак сторони не коментують цю інформацію.

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