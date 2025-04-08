Ротань летом заменит иностранца в известном украинском клубе

Тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Руководство "Александрии" до сих пор не продлило контракт с Русланом Ротанем. Летом главный тренер команды может перейти в другой клуб.

В услугах молодого специалиста заинтересованы представители нескольких стран, заявил журналист Игорь Бурбас.

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Руслан Ротань продолжает удерживать скромную "Александрию" на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиге. Это не стало причиной для продления контракта с 43-летним специалистом, которого уже активно сватают в другие клубы.

Руслан Ротань во время матча с "Шахтером". Фото: УНИАН

Куда может уйти Ротань

Известный журналист Игорь Бурбас напомним, что бывшим тренером молодежной сборной Украины интересуются "Полесье", "Динамо" и клубы из Саудовской Аравии. Недавно стало известно о появлении нового претендента на Руслана Ротаня.

Сразу несколько независимых источников подтвердили, что в услугах наставника "Александрии" заинтересован "Металлист 1925". В случае возвращения в Премьер-лигу харьковский клуб планирует уволить нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена. Руководство клуба не устраивает футбол команды под руководством этого наставника.

Именно Руслан Ротань и может заменить в "Металлисте 1925" Патрика Ван Леувена. Однако стороны не комментируют эту информацию.

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