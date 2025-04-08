Анчелотти выбрал команду, которую возглавит после Реала

Карло Анчелотти и Эдуардо Камавинга. Фото: Reuters/Matthew Childs

Мадридский "Реал" может получить нового главного тренера во время летнего межсезонье в 2025 году. Карло Анчелотти получил ультиматум, который гарантирует ему сохранение работы.

Анчелотти может досрочно уйти из "Реала", если не выведет команду в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает Defensa Central.

Реклама

Читайте также:

Президент "Реала" Флорентино Перес может уволить тренера команды Карло Анчелотти, если мадридцы не обыграют "Арсенал" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Контракт итальянского наставника действует до лета 2026, но это не помешает тренерской отставки. Однако даже в случае увольнения именно Анчелотти будет работать с "Реалом" на Клубном чемпионате мира, который состоится летом.

Карло Анчелотти во время тренировки. Фото: Reuters/Matthew Childs

Где будет работать Анчелотти

В мадридском клубе уже ведут переговоры с представителями наставника немецкого "Байера" Хаби Алонсо, но стороны пока не достигли соглашения. А вот Карло Анчелотти отправится в Бразилию.

Местная Федерация футбола недавно уволила Доривала Жуниора после поражения от сборной Аргентины. Именно Карло Анчелотти стал основным кандидатом на пост наставника "селесао". В Бразилии хотят, чтобы именно Анчелотти работал с командой на чемпионате мира 2026 года.

Напомним, звезда "Реала" Килиан Мбаппе рассказал, что им интересуются гранды европейского футбола.

Результаты пробы Б Михаила Мудрика уже могут быть известны — почему молчит футболист.

Лидер "Динамо" рассказал, как в киевской команде относятся к необходимости поездки в Кривой Рог.

До наступления лета осталось полтора месяца, и сейчас самое время заняться похудением для будущего пляжного сезона.