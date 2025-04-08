Пихаленок объяснил, почему Динамо согласилось сыграть в Кривом Роге

Построение игроков "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Пихаленок поделился мнением об интриге в борьбе за чемпионские медали Премьер-лиги. Футболист объяснил, что помогает его команде выдерживать темп сезона.

Пихаленок прокомментировал предстоящую поездку в Кривой Рог в интервью Dynamo.kiev.ua.

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Александр Пихаленок высоко оценил уровень конкуренции в борьбе за чемпионский титул в УПЛ. Он отдельно отметил "Александрию" и в "Кривбасс", с которым "Динамо" придется сыграть уже в ближайшем туре. При этом хавбек заявил, что киевляне должны сосредоточиться на своем выступлении. График матчей не пугает игроков "Динамо", которые привыкли к длинным переездам во время выступлений в еврокубках в первой половине сезона.

Пихаленок во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Матч "Динамо" с "Кривбассом"

В ближайшем туре киевская команда сыграет на выезде с подопечными Юрия Вернидуба. Матч состоится в Кривом Роге, который регулярно подвергается ракетным и дроновым атакам россиян. В городе не осталось ни одной целой гостиницы, и делегация "Динамо" будет жить в Кропивницком.

Пихаленок выразил соболезнование всем жителям Кривого Рога в связи с недавней атакой. Александр считает, что решение провести матч с "Кривбассом" в этом городе является справедливым. В первом круге команда Вернидуба проводила поединки дома, и сейчас ситуация не должна меняться.

"Важно доиграть этот чемпионат с проведением матчей в этом городе, а со следующего сезона уже принимать какие-то решения с учетом всех обстоятельств. Включая желание "Кривбасса" принимать матчи в Кривом Роге. Ведь такое желание безусловно будет, потому что это родной город клуба и его родной стадион", — заявил Пихаленок.

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