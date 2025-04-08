Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер Динамо критически высказался о поездке в Кривой Рог arrow

Лидер Динамо критически высказался о поездке в Кривой Рог

8 апреля 2025 09:48
Иван Крутогоров - Редактор
Пихаленок объяснил, почему Динамо согласилось сыграть в Кривом Роге
Построение игроков "Динамо". Фото: пресс-служба клуба
Иван Крутогоров - Редактор

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Пихаленок поделился мнением об интриге в борьбе за чемпионские медали Премьер-лиги. Футболист объяснил, что помогает его команде выдерживать темп сезона. 

Пихаленок прокомментировал предстоящую поездку в Кривой Рог в интервью Dynamo.kiev.ua

Реклама
Читайте также:

Александр Пихаленок высоко оценил уровень конкуренции в борьбе за чемпионский титул в УПЛ. Он отдельно отметил "Александрию" и в "Кривбасс", с которым "Динамо" придется сыграть уже в ближайшем туре. При этом хавбек заявил, что киевляне должны сосредоточиться на своем выступлении. График матчей не пугает игроков "Динамо", которые привыкли к длинным переездам во время выступлений в еврокубках в первой половине сезона. 

Александр Пихаленок
Пихаленок во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Матч "Динамо" с "Кривбассом" 

В ближайшем туре киевская команда сыграет на выезде с подопечными Юрия Вернидуба. Матч состоится в Кривом Роге, который регулярно подвергается ракетным и дроновым атакам россиян. В городе не осталось ни одной целой гостиницы, и делегация "Динамо" будет жить в Кропивницком. 

Пихаленок выразил соболезнование всем жителям Кривого Рога в связи с недавней атакой. Александр считает, что решение провести матч с "Кривбассом" в этом городе является справедливым. В первом круге команда Вернидуба проводила поединки дома, и сейчас ситуация не должна меняться. 

"Важно доиграть этот чемпионат с проведением матчей в этом городе, а со следующего сезона уже принимать какие-то решения с учетом всех обстоятельств. Включая желание "Кривбасса" принимать матчи в Кривом Роге. Ведь такое желание безусловно будет, потому что это родной город клуба и его родной стадион", — заявил Пихаленок. 

Напомним, Килиан Мбаппе назвал клуб, в котором хочет начать следующий сезон. 

Лондонский "Челси" отказался от трансфера Андрея Лунина из-за желания подписать известного вратаря. 

Михаил Мудрик уже знает результаты своей повторной пробы на допинг, но адвокаты заставляют его молчать. 

Начать худеть к лету можно в любой момент, простые подсказки помогут сбросить лишний вес. 

Кривой Рог футбол Динамо УПЛ Кривбасс Александр Пихаленок
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама