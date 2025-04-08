Піхальонок пояснив, чому Динамо погодилося зіграти в Кривому Розі

Побудова гравців "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Піхальонок поділився думкою про інтригу в боротьбі за чемпіонські медалі Прем'єр-ліги. Футболіст пояснив, що допомагає його команді витримувати темп сезону.

Піхальонок прокоментував майбутню поїздку до Кривого Рогу в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

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Олександр Піхальонок високо оцінив рівень конкуренції в боротьбі за чемпіонський титул в УПЛ. Він окремо відзначив "Олександрію" та "Кривбас", з яким "Динамо" доведеться зіграти вже в найближчому турі. При цьому хавбек заявив, що кияни повинні зосередитися на своєму виступі. Графік матчів не лякає гравців "Динамо", які звикли до довгих переїздів під час виступів у єврокубках у першій половині сезону.

Піхальонок під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Матч "Динамо" з "Кривбасом"

У найближчому турі київська команда зіграє на виїзді з підопічними Юрія Вернидуба. Матч відбудеться у Кривому Розі, який регулярно зазнає ракетних і дронових атак росіян. У місті не залишилося жодного цілого готелю, і делегація "Динамо" житиме в Кропивницькому.

Піхальонок висловив співчуття всім жителям Кривого Рогу у зв'язку з нещодавньою атакою. Олександр вважає, що рішення провести матч із "Кривбасом" у цьому місті є справедливим. У першому колі команда Вернидуба проводила поєдинки вдома, і зараз ситуація не повинна змінюватися.

"Важливо дограти цей чемпіонат із проведенням матчів у цьому місті, а з наступного сезону вже ухвалювати якісь рішення з урахуванням усіх обставин. Включаючи бажання "Кривбасу" приймати матчі в Кривому Розі. Адже таке бажання безумовно буде, тому що це рідне місто клубу і його рідний стадіон", — заявив Піхальонок.

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