Тренер Левого Берега назвал Динамо чемпионом УПЛ

В УПЛ заявили, когда Динамо заберет чемпионство
Киевское "Динамо" сейчас лидирует в турнирной таблице УПЛ и считается главным претендентом на чемпионство. При этом "Александрию" от киевлян отделяют всего четыре очка.
После поражения "Левого Берега" от киевского "Динамо" (0:2) в 23-м туре УПЛ главный тренер ЛБ Виталий Первак назвал соперника чемпионом.
Кто будет чемпионом Украины
По словам Первака, его команде было непросто, поскольку соперником была команда, которую он считает будущим чемпионом Украины.
Перед игрой Первак призвал своих игроков действовать агрессивно и с максимальной самоотдачей, чтобы попытаться усложнить путь "Динамо" к титулу.
"До матча сказал ребятам, что стоит играть агрессивно, активно. Если не будем по-спортивному злыми, то "Динамо" станет чемпионом даже скорее, чем все думают", — сказал Первак.
По мнению тренера, его команде еще не хватает индивидуального мастерства, хладнокровия и скорости в принятии решений. Он признал, что впереди много работы, и поздравил "Динамо".
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