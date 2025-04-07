Тренер Левого Берега назвал Динамо чемпионом УПЛ

Виталий Первак и Александр Шовковский. Фото: "Левый Берег"

Киевское "Динамо" сейчас лидирует в турнирной таблице УПЛ и считается главным претендентом на чемпионство. При этом "Александрию" от киевлян отделяют всего четыре очка.

После поражения "Левого Берега" от киевского "Динамо" (0:2) в 23-м туре УПЛ главный тренер ЛБ Виталий Первак назвал соперника чемпионом.

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По словам Первака, его команде было непросто, поскольку соперником была команда, которую он считает будущим чемпионом Украины.

Перед игрой Первак призвал своих игроков действовать агрессивно и с максимальной самоотдачей, чтобы попытаться усложнить путь "Динамо" к титулу.

"До матча сказал ребятам, что стоит играть агрессивно, активно. Если не будем по-спортивному злыми, то "Динамо" станет чемпионом даже скорее, чем все думают", — сказал Первак.

По мнению тренера, его команде еще не хватает индивидуального мастерства, хладнокровия и скорости в принятии решений. Он признал, что впереди много работы, и поздравил "Динамо".

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