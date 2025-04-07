Тренер Лівого Берега назвав Динамо чемпіоном УПЛ

Віталій Первак та Олександр Шовковський. Фото: "Лівий Берег"

Київське "Динамо" наразі лідирує в турнірній таблиці УПЛ та вважається головним претендентом на чемпіонство. При цьому "Олександрію" від киян відділяють лише чотири очки.

Після поразки "Лівого Берега" від київського "Динамо" (0:2) у 23-му турі УПЛ головний тренер ЛБ Віталій Первак назвав суперника чемпіоном.

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За словами Первака, його команді було непросто, оскільки суперником була команда, яку він вважає майбутнім чемпіоном України.

Перед грою Первак закликав своїх гравців діяти агресивно та з максимальною самовіддачею, щоб спробувати ускладнити шлях "Динамо" до титулу.

"До матчу сказав хлопцям, що варто грати агресивно, активно. Якщо не будемо по спортивному злими, то "Динамо" стане чемпіоном навіть скоріше, ніж всі думають", — сказав Первак.

На думку тренера, його команді ще бракує індивідуальної майстерності, холоднокровності та швидкості в ухваленні рішень. Він визнав, що попереду багато роботи, і привітав "Динамо".

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