Анчелотті обрав команду, яку очолить після Реала

Карло Анчелотті та Едуардо Камавінга. Фото: Reuters/Matthew Childs

Мадридський "Реал" може отримати нового головного тренера під час літнього міжсезоння у 2025 році. Карло Анчелотті отримав ультиматум, який гарантує йому збереження роботи.

Анчелотті може достроково піти з "Реала", якщо не виведе команду в півфінал Ліги чемпіонів, повідомляє Defensa Central.

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Президент "Реала" Флорентіно Перес може звільнити тренера команди Карло Анчелотті, якщо мадридці не обіграють "Арсенал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Контракт італійського наставника діє до літа 2026 року, але це не завадить тренерській відставці. Однак навіть у разі звільнення саме Анчелотті працюватиме з "Реалом" на Клубному чемпіонаті світу, який відбудеться влітку.

Карло Анчелотті під час тренування. Фото: Reuters/Matthew Childs

Де працюватиме Анчелотті

У мадридському клубі вже ведуть переговори з представниками наставника німецького "Баєра" Хабі Алонсо, але сторони поки що не досягли угоди. А ось Карло Анчелотті вирушить до Бразилії.

Місцева Федерація футболу нещодавно звільнила Дорівала Жуніора після поразки від збірної Аргентини. Саме Карло Анчелотті став основним кандидатом на посаду наставника "селесао". У Бразилії хочуть, щоб саме Анчелотті працював із командою на чемпіонаті світу 2026 року.

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