Де Брюйне станет одноклубником одного из лучших футболистов мира

Кевин Де Брюйне прощается с болельщиками. Фото: Reuters/Peter Powell

Английский "Манчестер Сити" уже попрощался с Кевином Де Брюйне, который на прошлой неделе объявил, что не будет продлевать контракт с "горожанами". Бельгийский полузащитник летом уедет из Англии.

Де Брюйне не собирается подписывать контракт с клубами из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

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Кевин Де Брюйне решился на радикальные изменения в карьере. Он покидает "Манчестер Сити" после 10 лет в клубе. Бельгийский футболист стал настоящей легендой "горожан", с которыми выиграл много титулов во главе с Лигой чемпионов. Однако 33-летний Де Брюйне уже не выдерживает темп современного футбола в Европе.

Где будет играть Де Брюйне

Вопреки слухам о переезде в Саудовскую Аравию, бельгиец не рассматривает такой вариант. Он хочет подписать выгодный контракт на закате карьеры, но семье футболиста не подходит климат на Среднем Востоке.

Кевин Де Брюйне с одним из трофеев в "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith

Де Брюйне готовится пополнить список звезд клуба MLS "Интер Майами". В американской команде, которой владеет Дэвид Бекхэм, уже выступают Лионель Месси, Луис Суарес и другие известные футболисты. Бельгиец стал приоритетным новичком для клуба из Майами.

В сезоне 2024/2025 Де Брюйне сыграл 30 поединков, в которых забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.

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