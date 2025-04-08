Де Брюйне стане одноклубником одного з найкращих футболістів світу

Кевін Де Брюйне прощається з уболівальниками. Фото: Reuters/Peter Powell

Англійський "Манчестер Сіті" вже попрощався з Кевіном Де Брюйне, який минулого тижня оголосив, що не буде продовжувати контракт із "містянами". Бельгійський півзахисник влітку виїде з Англії.

Де Брюйне не збирається підписувати контракт із клубами з Саудівської Аравії, повідомляє ESPN.

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Кевін Де Брюйне зважився на радикальні зміни в кар'єрі. Він залишає "Манчестер Сіті" після 10 років у клубі. Бельгійський футболіст став справжньою легендою "містян", з якими виграв багато титулів на чолі з Лігою чемпіонів. Проте 33-річний Де Брюйне вже не витримує темп сучасного футболу в Європі.

Де гратиме Де Брюйне

Попри чутки про переїзд до Саудівської Аравії, бельгієць не розглядає такий варіант. Він хоче підписати вигідний контракт на заході кар'єри, але родині футболіста не підходить клімат на Середньому Сході.

Кевін Де Брюйне з одним із трофеїв у "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith

Де Брюйне готується поповнити список зірок клубу MLS "Інтер Маямі". В американській команді, якою володіє Девід Бекхем, уже виступають Ліонель Мессі, Луїс Суарес та інші відомі футболісти. Бельгієць став пріоритетним новачком для клубу з Маямі.

У сезоні 2024/2025 Де Брюйне зіграв 30 поєдинків, у яких забив 4 голи та зробив 7 результативних передач.

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