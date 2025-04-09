Віта Семеренко показала рідний дім, який розбомбили росіяни

Віта Семеренко в горах. Фото: instagram.com/semerenko_vita/

Відома українська спортсменка Віта Семеренко поділилася думкою про російські війська, які регулярно обстрілюють рідну для біатлоністки Сумську область. Краснопілля, в якому виросла олімпійська чемпіонка, фактично перетворилося на руїни.

Семеренко продемонструвала кадри рідного дому на своїй сторінці в Instagram.

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Учасниця Олімпійських ігор у Ванкувері та Сочі Віта Семеренко звернула увагу співвітчизників на долі людей із прикордонних до Росії регіонів. Окупанти щодня обстрілюють міста й населені пункти Сумської, Харківської та інших областей України. У селищі Краснопілля, в якому зростала колишня чемпіонка Європи з біатлону, зруйновано понад половину житлових будинків.

Кадри руйнування в Краснопіллі. Фото: instagram.com/semerenko_vita/

Що написала Семеренко

Українська спортсменка закликала не забувати про те, що росіяни щодня знищують життя українців, ламають долі сотень людей. За словами 39-річної біатлоністки, яка нещодавно повернулася до виступів, окупанти радіють, коли їм вдається вбити цивільних людей.

"Ці нелюди самі не зупиняться. Їм мало болю, мало руйнувань, мало крові. Вони прийшли, щоб знищити все. Для них це просто війна, цифри, звіти. А для нас це життя. Це наші будинки, наші діти, наші мрії", — написала Семеренко.

Українська спортсменка додала, що щодня по її рідному селищу прилітає близько десяти авіабомб. Семеренко мріє, щоб усі військові злочинці понесли справедливе й жорстоке покарання за всі свої дії.

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