В УАФ дали чесну оцінку роботі Реброва у збірній України

Тренер Сергій Ребров перед журналістами. Фото: УАФ

Восени 2025 року збірна України проведе матчі кваліфікації на чемпіонат світу. Команда не зуміла кваліфікуватися до групи "А" Ліги націй, але в УАФ загалом задоволені роботою Сергія Реброва.

Член Виконкому УАФ Микола Павлов прокоментував перспективи наставника "синьо-жовтих" зберегти роботу в інтерв'ю "Футбол 24".

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Відомий український тренер Микола Павлов знайомий із методами роботи Сергія Реброва в національній команді. Він постійно контактує з наставником "синьо-жовтих" і розуміє, з якими професійними труднощами стикається 50-річний фахівець. Павлов заявив, що люди, які не працювали у футболі, не зрозуміють ці нюанси.

Футболісти збірної України перед матчем. Фото: УАФ

Що чекає на Реброва у збірній України

Експерт розкритикував тих, хто вказує на помилки головного тренера збірної України. Павлов вважає, що теоретики не можуть оцінити роботу, яку Ребров проводить у національній команді. Тренер проводить з командою багато часу й розуміє те, що вислизає від уваги критиків.

Шевченко нагородив Павлова орденом "Легенда українського футболу". Фото: УАФ

В УАФ вважають задовільним результат збірної України в Лізі націй й не роблять трагедії з поразки від Бельгії в плей-оф турніру. Павлов заявив, що в Європі існує мало команд, які зможуть обіграти розлючену збірну Бельгії.

"Реброва не треба відволікати від основної мети. У нього завдання — вивести збірну на чемпіонат світу", — заявив Павлов.

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