В УАФ дали честную оценку работе Реброва в сборной Украины

Тренер Сергей Ребров перед журналистами. Фото: УАФ

Осенью 2025 года сборная Украины проведет матчи квалификации на чемпионат мира. Команда не сумела квалифицироваться в группу "А" Лиги наций, но в УАФ в целом довольны работой Сергея Реброва.

Член Исполкома УАФ Николай Павлов прокомментировал перспективы наставника "сине-желтых" сохранить работу в интервью "Футбол 24".

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Известный украинский тренер Николай Павлов знаком с методами работы Сергея Реброва в национальной команде. Он постоянно контактирует с наставником "сине-желтых" и понимает, с какими профессиональными трудностями сталкивается 50-летний специалист. Павлов заявил, что люди, которые не работали в футболе, не поймут эти нюансы.

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: УАФ

Что ждет Реброва в сборной Украины

Эксперт раскритиковал тех, кто указывает на ошибки главного тренера сборной Украины. Павлов считает, что теоретики не могут оценить работу, которую Ребров проводит в национальной команде. Тренер проводит с командой много времени и понимает то, что ускользает от внимания критиков.

Шевченко наградил Павлова орденом "Легенда украинского футбола". Фото: УАФ

В УАФ считают удовлетворительным результат сборной Украины в Лиге наций и не делают трагедии из поражения от Бельгии в плей-офф турнира. Павлов заявил, что в Европе существует мало команд, которые смогут обыграть разъяренную сборную Бельгии.

"Реброва не надо отвлекать от основной цели. У него задача — вывести сборную на чемпионат мира", — заявил Павлов.

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