Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный тренер объяснил, почему Ребров все делает правильно arrow

Известный тренер объяснил, почему Ребров все делает правильно

9 апреля 2025 13:24
Иван Крутогоров - Редактор
В УАФ дали честную оценку работе Реброва в сборной Украины
Тренер Сергей Ребров перед журналистами. Фото: УАФ
Иван Крутогоров - Редактор

Осенью 2025 года сборная Украины проведет матчи квалификации на чемпионат мира. Команда не сумела квалифицироваться в группу "А" Лиги наций, но в УАФ в целом довольны работой Сергея Реброва.

Член Исполкома УАФ Николай Павлов прокомментировал перспективы наставника "сине-желтых" сохранить работу в интервью "Футбол 24". 

Реклама
Читайте также:

Известный украинский тренер Николай Павлов знаком с методами работы Сергея Реброва в национальной команде. Он постоянно контактирует с наставником "сине-желтых" и понимает, с какими профессиональными трудностями сталкивается 50-летний специалист. Павлов заявил, что люди, которые не работали в футболе, не поймут эти нюансы. 

Сборная Украины
Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: УАФ

Что ждет Реброва в сборной Украины 

Эксперт раскритиковал тех, кто указывает на ошибки главного тренера сборной Украины. Павлов считает, что теоретики не могут оценить работу, которую Ребров проводит в национальной команде. Тренер проводит с командой много времени и понимает то, что ускользает от внимания критиков. 

Андрей Шевченко и Николай Павлов
Шевченко наградил Павлова орденом "Легенда украинского футбола". Фото: УАФ

В УАФ считают удовлетворительным результат сборной Украины в Лиге наций и не делают трагедии из поражения от Бельгии в плей-офф турнира. Павлов заявил, что в Европе существует мало команд, которые смогут обыграть разъяренную сборную Бельгии.

"Реброва не надо отвлекать от основной цели. У него задача — вывести сборную на чемпионат мира", — заявил Павлов.

Напомним, бывший главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань может трудоустроиться в команде из Первой лиги. 

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик будет выступать не в "Челси", а в другом клубе. 

Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

Карло Анчелотти покинет "Реал" в конце сезона ради работы с известной командой. 

спорт УАФ футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров тренер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама