Клопп готується очолити мадридський Реал замість Анчелотті

Футболісти "Реала" після матчу. Фото: Reuters/Matthew Childs

Керівництво мадридського "Реала" продовжує пошуки наставника, який може замінити Карло Анчелотті влітку 2025 року. Італійський фахівець може достроково піти з клубу.

У "Реала" з'явився новий кандидат на місце головного тренера, повідомляє Defensa Central.

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Контракт Карло Анчелотті з "Реалом" розрахований до літа 2026 року. Однак велика ймовірність того, що 65-річний фахівець достроково піде з клубу, щоб очолити збірну Бразилії. Його місце може зайняти наставник "Баєра" Хабі Алонсо, але він хоче провести в німецькій команді ще один сезон. У "королівського клубу" є й інші претенденти.

Хабі Алонсо під час матчу. Фото: Reuters/Heiko Becker

Зірковий тренер у "Реалі"

Була інформація про те, що мадридці провели переговори із Зінедіном Зіданом, але вони не увінчалися успіхом. Наразі президент "Реала" Флорентіно Перес намагається домовитися з Юргеном Клоппом. Колишній тренер "Майнца", "Боруссії" та "Ліверпуля" відпочиває від тренерської роботи, однак він не завершив кар'єру.

Юрген Клопп у 2025 році. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Клопп висловив зацікавленість у запрошенні в "Реал". Однак у нього є важлива умова, і вона стосується формування складу команди. Німецький тренер просить президента клубу оновити лінію оборони. На думку Клоппа, "Реалу" необхідні нові правий, лівий та центральний захисники. Якщо умова буде виконана, німець підпише контракт із "королівським клубом".

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