Ліверпуль готує для Барселони вигідну пропозицію щодо юної зірки

Жлю Кунде (ліворуч), Пау Кубарсі та Фермін Лопес святкують гол. Фото: Reuters/Nacho Doce

Англійський "Ліверпуль" продовжує готуватися до літнього трансферного вікна. Одним із новачків "червоних" може стати футболіст "Барселони".

"Ліверпуль" готовий заплатити вражаючу суму за молодого гравця, повідомляє DeadlineDayLive.

Реклама

Читайте також:

Після успішного завершення переговорів про продовження контракту з Мохамедом Салахом "Ліверпуль" зосередився на підготовці до посилення інших позицій. Однією з них є місце півзахисника. "Червоні" збираються запросити футболіста з "Барселони".

Левандовський (праворуч), Мартінес, Фермін, Араухо та Гаві. Фото: Reuters/Juan Medina

Трансферні плани "Ліверпуля"

Керівництво англійського клубу готує пропозицію для каталонців щодо 21-річного хавбека Ферміна Лопеса. Талановитий вихованець "Ла Масії" може стати новою зіркою на "Енфілді", головному тренеру "червоних" Арне Слоту подобається функціонал гравця.

Фермін Лопес у матчі проти "Боруссії". Фото: Reuters/Albert Gea

У Ферміна мало ігрової практики в "Барселоні", але він часто впливає на результати команди, коли виходить на поле. "Ліверпуль" хоче скористатися ситуацією і запропонувати Лопесу стабільне місце в основному складі. Каталонці можуть отримати за свого гравця 50 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Фермін зіграв за "Барселону" 20 поєдинків, забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі. Його контракт із "синьо-гранатовими" діє до літа 2029 року.

Нагадаємо, у збірній України стався конфлікт, тренеру довелося пояснити ситуацію.

Боєць UFC вирішив продовжити кар'єру під російським прапором і відмовився від українського.

Від рідного дому української олімпійської чемпіонки Віти Семеренко практично нічого не залишилося.

Ветеран київського "Динамо" зробив важливу заяву з приводу найближчої гри команди.