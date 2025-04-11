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Ліверпуль націлився на молоду зірку з Барселони

11 квітня 2025 12:51
Іван Крутогоров - Редактор
Ліверпуль готує для Барселони вигідну пропозицію щодо юної зірки
Жлю Кунде (ліворуч), Пау Кубарсі та Фермін Лопес святкують гол. Фото: Reuters/Nacho Doce
Іван Крутогоров - Редактор

Англійський "Ліверпуль" продовжує готуватися до літнього трансферного вікна. Одним із новачків "червоних" може стати футболіст "Барселони".

"Ліверпуль" готовий заплатити вражаючу суму за молодого гравця, повідомляє DeadlineDayLive.

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Після успішного завершення переговорів про продовження контракту з Мохамедом Салахом "Ліверпуль" зосередився на підготовці до посилення інших позицій. Однією з них є місце півзахисника. "Червоні" збираються запросити футболіста з "Барселони".

Рональд Араухо
Левандовський (праворуч), Мартінес, Фермін, Араухо та Гаві. Фото: Reuters/Juan Medina

Трансферні плани "Ліверпуля"

Керівництво англійського клубу готує пропозицію для каталонців щодо 21-річного хавбека Ферміна Лопеса. Талановитий вихованець "Ла Масії" може стати новою зіркою на "Енфілді", головному тренеру "червоних" Арне Слоту подобається функціонал гравця.

Фермин Лопес
Фермін Лопес у матчі проти "Боруссії". Фото: Reuters/Albert Gea

У Ферміна мало ігрової практики в "Барселоні", але він часто впливає на результати команди, коли виходить на поле. "Ліверпуль" хоче скористатися ситуацією і запропонувати Лопесу стабільне місце в основному складі. Каталонці можуть отримати за свого гравця 50 млн євро.

У сезоні 2024/2025 Фермін зіграв за "Барселону" 20 поєдинків, забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі. Його контракт із "синьо-гранатовими" діє до літа 2029 року.

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