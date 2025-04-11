Салах назвав причину продовження контракту з Ліверпулем

Салах пояснив, чому продовжив контракт із Ліверпулем
Сагу з продовженням контракту "Ліверпуля" з форвардом Мохамедом Салахом офіційно завершено. Єгипетський футболіст залишиться на "Енфілді".
Салах підписав нову угоду з "червоними", повідомляє офіційний сайт клубу.
Тривалий час Мохамед Салах та "Ліверпуль" не могли домовитися про деталі продовження контракту, термін дії якого закінчувався влітку 2025 року. Це породило чутки про те, що 32-річний футболіст може безоплатно піти з клубу й приєднатися до "Реала", "ПСЖ" або однієї з команди Саудівської Аравії.
Однак у другій половині сезону Салах та "Ліверпуль" залагодили всі протиріччя й підписали новий контракт. Згідно з його умовами, єгиптянин залишиться на "Енфілді" до літа 2027 року.
Що Салах сказав про новий контракт
Лідер "Ліверпуля" зізнався в любові до команди, кольори якої він захищає. Він заявив, що провів у клубі 8 найкращих років свого життя й радий залишитися ще на два роки.
"Я вірю в наші шанси завоювати кілька трофеїв, ця команда здатна на багато що. Без сумнівів поставив підпис під новим контрактом. Я насолоджуюся своєю кар'єрою і життям тут", — заявив Салах.
Єгипетський форвард перейшов до "Ліверпуля" влітку 2017 року, зіграв 394 поєдинки, забив 243 м'ячі та зробив 111 результативних передач. Разом із командою Салах завоював англійську Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів, Клубний Чемпіонат Світу, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, 2 Кубки ліги та Суперкубок Англії. Мохамед тричі ставав найкращим бомбардиром АПЛ.
Нагадаємо, титулований український спортсмен вирішив виступати з російським прапором.
Олімпійська чемпіонка Віта Семеренко звернулася до українців після того, як було зруйновано її будинок.
У "Динамо" пояснили, чому погодилися зіграти з "Кривбасом" у Кривому Розі.
У збірній України виник серйозний скандал, тренеру довелося дати коментар.
Читайте Новини.LIVE!