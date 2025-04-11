Салах назвав причину продовження контракту з Ліверпулем

Мохамед Салах перед матчем. Фото: Reuters/John Sibley

Сагу з продовженням контракту "Ліверпуля" з форвардом Мохамедом Салахом офіційно завершено. Єгипетський футболіст залишиться на "Енфілді".

Салах підписав нову угоду з "червоними", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Тривалий час Мохамед Салах та "Ліверпуль" не могли домовитися про деталі продовження контракту, термін дії якого закінчувався влітку 2025 року. Це породило чутки про те, що 32-річний футболіст може безоплатно піти з клубу й приєднатися до "Реала", "ПСЖ" або однієї з команди Саудівської Аравії.

Однак у другій половині сезону Салах та "Ліверпуль" залагодили всі протиріччя й підписали новий контракт. Згідно з його умовами, єгиптянин залишиться на "Енфілді" до літа 2027 року.

Що Салах сказав про новий контракт

Лідер "Ліверпуля" зізнався в любові до команди, кольори якої він захищає. Він заявив, що провів у клубі 8 найкращих років свого життя й радий залишитися ще на два роки.

"Я вірю в наші шанси завоювати кілька трофеїв, ця команда здатна на багато що. Без сумнівів поставив підпис під новим контрактом. Я насолоджуюся своєю кар'єрою і життям тут", — заявив Салах.

Мохамед Салах тікає від суперника. Фото: Reuters/Peter Powell

Єгипетський форвард перейшов до "Ліверпуля" влітку 2017 року, зіграв 394 поєдинки, забив 243 м'ячі та зробив 111 результативних передач. Разом із командою Салах завоював англійську Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів, Клубний Чемпіонат Світу, Суперкубок УЄФА, Кубок Англії, 2 Кубки ліги та Суперкубок Англії. Мохамед тричі ставав найкращим бомбардиром АПЛ.

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