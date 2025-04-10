Караваєв пояснив, чому Динамо не боїться їхати на матч до Кривбаса

Олександр Караваєв. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" в наступному турі чемпіонату України очікує важкий виїзний матч з "Кривбасом". Лідер УПЛ зіграє Кривому Розі, яке активно розстрілюється російськими військами.

Лівий захисник "Динамо" Олександр Караваєв в інтерв’ю пресслужбі клубу поділився думками щодо виїзду в Кривий Ріг.

Реклама

Читайте також:

Олександр Караваєв та Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Чи боїться "Динамо" їхати в Кривий Ріг

Караваєв коментував після нічної ракетної атаки на Київ. Футболіст розповів, що команда стежить за новинами й переживає за близьких.

"Це важко, але ми мусимо виходити на поле", — розповів Караваєв.

За словами футболіста, тривожність присутня в кожному місті України через війну та дії ворога, але вони мусять їхати та грати, оскільки їх зобов’язує регламент.

Олександр відзначив, що вони мають демонструвати готовність команди адаптуватися до складних умов.

Зазначимо, що через постійні обстріли Кривого Рогу в Україні вже кілька місяців говорять щодо того, чи необхідно грати матчі в цьому місті. У "Кривбасі" погрожують, що не будуть грати ніде крім рідного міста.

Нагадаємо, у Карло Анчелотті виникли проблеми одразу після поєдинку з "Арсеналом" в ЛЧ.

Іспанська "Барселона" втратила лідерську позицію у важливому рейтингу.

Тренер збірної України відверто розповів про корупцію в національній команді.

Олімпійська чемпіонка з України показала результат бомбардування її рідного селища.