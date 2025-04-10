Тренер збірної України розповів про корупцію в команді

Унаї Мельгоса виступає перед командою. Фото: УАФ

В Українській Асоціації футболу розвивається скандал, який пов'язаний із гравцем юнацької збірної країни Артемом Степановим. Головному тренеру молодіжної команди Унаї Мельгосі довелося прокоментувати ситуацію.

Координатор молодших збірних України відповів на чутки про корупцію в командах, повідомляє "ТаТоТаке".

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Унаї Мельгоса авторитетно заявив, що інформація про корупцію в збірних України є вигадкою. Вона не відповідає дійсності. Ба більше, тренер заявив, що в командах ставляться неупереджено до питання підбору футболістів.

Унаї Мельгоса під час тренування. Фото: УАФ

Мельгоса розкрив секрети збірних України

Іспанський фахівець запевнив, що в підборі гравців немає місця тиску або упередженості з боку тренерів. Кожен наставник працює в рамках чітко визначеної вертикалі своїх повноважень і в інтересах розвитку національних збірних України.

Унаї Мельгоса попросив довіряти тільки офіційній інформації. Він повідомив про те, що процес відбору футболістів і роботи скаутів базується на найвищому рівні професіоналізму.

"Рішення ніколи не ґрунтуються на одному джерелі інформації, ми складаємо численні детальні звіти, щоб гарантувати визначення та відбір потенційно найкращих гравців для національної збірної", — пояснив Мельгоса.

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