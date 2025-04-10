Сікан може втратити місце в заявці збірної України через Трабзонспор

Данило Сікан у "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/danilsikan/

Футболіст збірної України Данило Сікан не може адаптуватися у складі "Трабзонспора". Тренерський штаб турецької команди незадоволений молодим гравцем.

Сікан може втратити місце в основному складі "Трабзонспора", повідомляє Kuzey Ekspres.

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Турецький "Трабзонспор" активно працює на трансферному ринку України. Цей клуб уже підписав Арсенія Батагова, Олександра Зубкова та Даніло Сікана, а також планує запросити ще кількох зірок української Прем'єр-ліги. Однак не всі новачки влаштовують тренерський штаб "бордово-синіх".

Данило Сікан на стадіоні "Трабзонспора". Фото: instagram.com/danilsikan/

Проблеми Сікана

Уболівальники турецької команди все частіше висловлюють невдоволення грою колишнього форварда "Шахтаря". Він провів у складі "Трабзонспора" вже 11 матчів у всіх турнірах, але не відзначився результативними діями. Клуб, який заплатив за гравця 6 млн євро, ще сподівається на прогрес нападника.

Новий головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке продовжує давати шанси форварду, який поки що не виправдовує довіру наставника. Гра Данила Сікана викликає все більше запитань. Нещодавно молодого футболіста замінили в перерві матчу з "Бодрумспором".

Данило Сікан у складі "Шахтаря". Фото: УНІАН

Проблеми в грі Данила Сікана різко контрастують із прогресом Олександра Зубкова, який поступово стає одним із лідерів "Трабзонспора". У турецькому клубі вже лунають заклики посадити Сікана на лаву запасних. Якщо це станеться, Данило може втратити місце в заявці збірної України.

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