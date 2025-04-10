Сикан может потерять место в заявке сборной Украины из-за Трабзонспора

Даниил Сикан в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/danilsikan/

Футболист сборной Украины Даниил Сикан не может адаптироваться в составе "Трабзонспора". Тренерский штаб турецкой команды недоволен молодым игроком.

Сикан может потерять место в основном составе "Трабзонспора", сообщает Kuzey Ekspres.

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Турецкий "Трабзонспор" активно работает на трансферном рынке Украины. Этот клуб уже подписал Арсения Батагова, Александра Зубкова и Данило Сикана, а также планирует пригласить еще несколько звезд украинской Премьер-лиги. Однако не все новички устраивают тренерский штаб "бордово-синих".

Даниил Сикан на стадионе "Трабзонспора". Фото: instagram.com/danilsikan/

Проблемы Сикана

Болельщики турецкой команды все чаще выражают недовольство игрой бывшего форварда "Шахтера". Он провел в составе "Трабзонспора" уже 11 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Клуб, который заплатил за игрока 6 млн евро, еще надеется на прогресс нападающего.

Новый главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке продолжает давать шансы форварду, который пока не оправдывает доверие наставника. Игра Даниила Сикана вызывает все больше вопросов. Недавно молодого футболиста заменили в перерыве матча с "Бодрумспором".

Даниил Сикан в составе "Шахтера". Фото: УНИАН

Проблемы в игре Даниила Сикана резко контрастируют с прогрессом Александра Зубкова, который постепенно становится одним из лидеров "Трабзонспора". В турецком клубе уже раздаются призывы посадить Сикана на скамейку запасных. Если это произойдет, Даниил может потерять место в заявке сборной Украины.

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