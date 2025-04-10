Игроки Реала игнорируют Анчелотти, у тренера есть конфликт с Мбаппе

Карло Анчелотти наблюдает за игрой своей команды. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Поражение "Реала" от "Арсенала" в Лондоне со счетом 0:3 оказалось не случайным. У главного тренера Карло Анчелотти испортились отношения с командой.

Футболисты "королевского клуба" недовольны установками наставника, сообщает Relevo.

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Испанские журналисты утверждают, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти уже не устраивает лидеров мадридской команды. Называют имена Винисиуса, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и других игроков. В свою очередь, итальянский наставник тоже недоволен футболистами. Тренерский штаб "Реала" считает, что игроки не следуют их инструкциям на поле.

Джуд Беллингем на фоне Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Проблема с Мбаппе

Поражение от "Арсенала" стало следствием проблем в раздевалке команды. Подтверждение этого тезиса становится все более заметным. После поединка с "канонирами" в сеть попали кадры, на которых Беллингем и Камавинга спорят с тренером прямо на поле.

Винисиус и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Matthew Childs

Анчелотти недоволен самоотдачей футболистов, которые часто сами принимают тактические решения во время матчей, и это не нравится тренеру. По мнению наставника, некоторые игроки недостаточно выкладываются на поле. Килиан Мбаппе в среднем преодолевает всего 8 км за игру в матчах Лиги чемпионов. Он значительно уступает по этому показателю тому же Винисиусу, а также Роберту Левандовскому, Ламину Ямалю и даже Эрлингу Холанну, с которым француза постоянно сравнивают.

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