Барселона перестала быть фаворитом Лиги чемпионов

Барселона перестала быть фаворитом на победу в Лиге чемпионов
Разгромная победа над мадридским "Реалом" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов изменила прогнозы экспертов на фаворита турнира. Каталонская "Барселона" уступила первую строчку другой команде.
Известен главный претендент на победу в Лиге чемпионов по версии суперкомпьютера Opta Analyst.
Успех "Арсенала" в Лондоне повлиял на прогнозы на победителя Лиги чемпионов. Суперкомпьютер обработал данные о результатах двух первых четвертьфиналов турнира и сделал неожиданный вывод. "Барселона" уступила лидерскую позицию "Арсеналу".
Претенденты на победу в Лиге чемпионов
"Канониры" забили в ворота "Реала" три гола на своем поле. У мадридцев остаются шансы на выход в полуфинал ЛЧ, однако для этого команде Карло Анчелотти надо будет провести свой лучший поединок в сезоне.
"Барселона", которая неделю назад была главным фаворитом Лиги чемпионов, опустилась на второе место в рейтинге. Однако каталонцы еще не успели провести свой четвертьфинальный матч. Они сыграют с дортмундской "Боруссией".
Замыкает тройку основных претендентов на победу в ЛЧ миланский "Интер". Подопечные Симоне Индзаги вырвали победу в Мюнхене над "Баварией" и улучшили свои шансы на выход в полуфинал еврокубкового турнира.
Главными аутсайдерами Лиги чемпионов суперкомпьютер считает мадридский "Реал" и дортмундскую "Боруссию".
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