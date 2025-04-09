Барселона перестала быть фаворитом Лиги чемпионов

Игроки "Барселоны" во время матча. Фото: Reuters/Albert Gea

Разгромная победа над мадридским "Реалом" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов изменила прогнозы экспертов на фаворита турнира. Каталонская "Барселона" уступила первую строчку другой команде.

Известен главный претендент на победу в Лиге чемпионов по версии суперкомпьютера Opta Analyst.

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Успех "Арсенала" в Лондоне повлиял на прогнозы на победителя Лиги чемпионов. Суперкомпьютер обработал данные о результатах двух первых четвертьфиналов турнира и сделал неожиданный вывод. "Барселона" уступила лидерскую позицию "Арсеналу".

Деклан Райс (справа) и Микель Мерино в матче с "Реалом". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Претенденты на победу в Лиге чемпионов

"Канониры" забили в ворота "Реала" три гола на своем поле. У мадридцев остаются шансы на выход в полуфинал ЛЧ, однако для этого команде Карло Анчелотти надо будет провести свой лучший поединок в сезоне.

"Барселона", которая неделю назад была главным фаворитом Лиги чемпионов, опустилась на второе место в рейтинге. Однако каталонцы еще не успели провести свой четвертьфинальный матч. Они сыграют с дортмундской "Боруссией".

Фавориты Лиги чемпионов. Фото: Opta Analyst

Замыкает тройку основных претендентов на победу в ЛЧ миланский "Интер". Подопечные Симоне Индзаги вырвали победу в Мюнхене над "Баварией" и улучшили свои шансы на выход в полуфинал еврокубкового турнира.

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