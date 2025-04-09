Артета назвал игрока, который помог Арсеналу победить Реал в ЛЧ

Тренер Микель Артета во время матча с "Реалом". Фото: Reuters/Matthew Childs

Мадридский "Реал" пропустил три гола в первом четвертьфинале Лиги чемпионов от "Арсенала". Лондонская команда обеспечила себе комфортное преимущество накануне ответной игры.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мнением об выступлении своей команды в интервью официальному сайту УЕФА.

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"Арсенал" и "Реал" завершили первый тайм без голов, но после перерыва "канониры" забили сопернику три безответных гола. Деклан Райс оформил дубль, Микель Мерино забил еще один мяч. Наставник английской команды Микель Артета признался, что результат поединка сделал его счастливым, но напомнил об ответной встрече.

Как "Арсеналу" удалось разгромить "Реал"

Главный тренер "канониров" доволен, что его подопечные сыграли, как единое целое, и последовательно выполнили все требования наставника. Микель Артета поблагодарил болельщиков за атмосферу на игре и заявил, что зрители стали 12-м футболистом "Арсенала" на поле.

Микель Артета наблюдает за игрой "Арсенала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Наставник "канониров" отдельно отметил Деклана Райса и объяснил, что в этом поединке большое влияние оказались индивидуальные действия футболистов. Несколько последних месяцев полузащитнику "Арсенала" не удавалось забивать со штрафных, но в матче против "Реала" у него все получилось идеально.

"Уверенность, с которой ребята сыграли этот матч, удивила даже меня. Они были на 100% заряжены. И эта вера создала "Реалу" массу проблем. Мы сделали невероятное. Но это только первый поединок, и через неделю надо действовать с таким же вдохновением, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов", — заявил Артета.

Ответный матч четвертьфинала ЛЧ "Реала" с "Арсеналом" состоится в Мадриде 16 апреля.

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